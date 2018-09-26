В Санкт-Петербурге в жилом доме взорвался газ

Взрыв газа произошел в жилом доме в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Выгорела комната площадью 20 кв. метров в однокомнатной квартире.

Как сообщает МЧС, по состоянию на 22 часа 26 сентября пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших уточняются.

При проведении тушения из дома были эвакуированы пятеро людей, чье жилье располагалось выше возгорания. К тушению было привлечено 4 единицы техники и 14 человек личного состава.