В Санкт-Петербурге в жилом доме взорвался газ
Пожар ликвидирован, сведения о пострадавших уточняются.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Выгорела комната площадью 20 кв. метров в однокомнатной квартире.
Как сообщает МЧС, по состоянию на 22 часа 26 сентября пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших уточняются.
При проведении тушения из дома были эвакуированы пятеро людей, чье жилье располагалось выше возгорания. К тушению было привлечено 4 единицы техники и 14 человек личного состава.