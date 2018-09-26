Жителей столицы ждет встреча с Драконидами

Москвичи смогут увидеть редкое по красоте явление: в ночь с 8 на 9 октября в небе над Москвой пройдет метеоритный дождь – ожидается пик метеорного потока Дракониды. Об этом, со ссылкой на Международную метеорную организацию сообщает официальный портал мэра Москвы.

Дракониды – мельчайшие частицы, порожденные кометой Джакобини – Циннера, открытой в 1900-м году. Частицы кометы продолжают «путешествовать» в ее орбите и время от времени пересекаются с земной орбитой. При вхождении в атмосферу метеоры сгорают, на доли секунды оставляя в небе желтые и красные следы.

В этом году в течение часа можно будет увидеть не менее 20 следов сгоревших метеоров – если, конечно, позволит погода.