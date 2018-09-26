Захарова назвала публикацию о «Боширове-Чепиге» вбросом и отвлечением внимания

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Марии Захарова прокомментировала новость о якобы обнаруженном сходстве Руслана Баширова с полковником ГРУ Анатолием Чепигой. По ее словам, это не более, чем новый информационный вброс, призванный продолжить мероприятия по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери на самом деле.

«Доказательств нет – соответственно, продолжают информационную компанию, основная задача которой – отвлечь внимание от вопроса “что произошло в Солсбери?”», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее исследовательской группе Bellingcat якобы удалось обнаружить человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Как сообщила группа, предположительно это Анатолий Чепига – полковник ГРУ и Герой России. Bellingcat якобы нашли доказательства того, что Боширов и Чепига – один и тот же человек, основываясь на данных системы «Российский паспорт» и старых архивных фотографиях.