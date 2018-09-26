Прямое железнодорожное сообщение свяжет Санкт-Петербург и Берлин

Прямое железнодорожное сообщение свяжет Берлин и Санкт-Петербург. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на министерство транспорта ФРГ. В РЖД подтвердили эту информацию.

Новый путь пройдет через Калининград. Отмечается, что его не нужно будет строить заново, так как будут задействованы уже существующие ветки в Польше и Прибалтике.

По мнению экспертов, появление новой железной дороги привлечет туристов в Россию. Также есть те, кто считает, что с открытием пути появится высокий спрос на данное направление и значительный приток инвестиции в ФРГ. Кроме того, новый маршрут позволит почти в два раза сократить путь между Северной столицей и Калининградом.

Сейчас прямой железной дороги между Петербургом и Берлином нет. Жители Северной столицы тратят на дорогу 32 часа с пересадкой в Москве. Такая же ситуация наблюдается между столицей Германии и Калининградом, но там проезд осуществляется уже с двумя пересадками.