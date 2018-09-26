Мария Максакова тайно вышла замуж
Свадьба прошла в Киеве.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
Вдова убитого в столице Украины бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова Мария Максакова тайно вышла замуж второй раз. Информация о семейном положении появилась в судебном иске, который Максакова подала в понедельник, 24 сентября, в Пресненский суд Москвы. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
По данным материалов иска, брак был заключен минувшим летом. Ее избранником стал некий Далхат Халаев. Свадьба прошла в Киеве.
Также стало известно, что Максакова в качестве подарка новому мужу преподнесла квартиру на Краснопресненской набережной в Москве. Но неблагодарный муж сразу же продал квартиру без ведома Максаковой.
После этого она подала иск в суд.