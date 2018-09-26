Вдова убитого в столице Украины бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова Мария Максакова тайно вышла замуж второй раз. Информация о семейном положении появилась в судебном иске, который Максакова подала в понедельник, 24 сентября, в Пресненский суд Москвы. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».

По данным материалов иска, брак был заключен минувшим летом. Ее избранником стал некий Далхат Халаев. Свадьба прошла в Киеве.

Также стало известно, что Максакова в качестве подарка новому мужу преподнесла квартиру на Краснопресненской набережной в Москве. Но неблагодарный муж сразу же продал квартиру без ведома Максаковой.

После этого она подала иск в суд.