Порошенко отметил день рождения в кругу членов украинской диаспоры в США

Члены украинской диаспоры в США поздравили на Генассамлее ООН украинского президента Петра Порошенко с днем рождения. Они спели ему традиционные песни «Многая лета» и Happy birthday, mister president.

Видео в своем Twitter опубликовал Петр Порошенко. На кадрах он в окружении «друзей», как он сам написал, едва не прослезился во время песни.

«День рождения обычно встречают в компании очень близких друзей. Мне было очень удобно начать день моего рождения в компании моих друзей - украинской диаспоры США. Спасибо, что стоите бок о бок, защищая интересы Украины. Такая поддержка - залог нашей победы», - написал Порошенко.

Ранее было опубликовано видео заходящего в переговорную России на Генассамблее ООН украинского президента Петра Порошенко. На кадрах Порошенко высказывается в адрес российских журналистов в негативном ключе, заявляя, что это «фейк-ньюс». Сразу после этого Порошенко зашел в российскую переговорную, а через несколько минут молча вышел и проследовал в зал заседаний.