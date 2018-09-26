ЦБ выявил финансовую пирамиду

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД данные о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери». Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на директора Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Кэшбери» занимается торговлей криптовалютами, взаимным кредитованием, торгами по банкротству, торговлей на рынке Forex и Wellness – индустрией. В частности, клиенты могут кредитовать малый и средний бизнес с гарантированной доходностью до 265 процентов годовых и инвестировать в криптовалюту с доходностью до 550 процентов. Подобные обещания сверхдоходности обычно является признаком классической финансовой пирамиды.

По словам Ляха, в компании деньги привлекаются в рублях и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компании нет.

«По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы», - отметил он.

Лях добавил, что «Кэшбери» развернула свою деятельность во многих регионах.