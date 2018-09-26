Более 100 беженцев покинули Идлиб через гумкоридор

За прошедшие сутки 102 человека, в том числе 38 детей, воспользовались гумкоридором из идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Кроме того, по его словам, необходимую медпомощь получили 62 человека, половина из которых - дети.

Также российский генерал-лейтенант рассказал о новой гумакции российских военных на территории Сирии. Так, например, сегодня офицеры российского Центра по примирению раздали еще 450 наборов с продовольствием в городе Даръа на юго-западе страны.