Путин назвал нормальной ситуацию с выборами в Приморье
Результаты выборов главы региона в Приморье признали недействительными из-за многочисленных нарушений.
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин в беседе с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко возразил ему на тему ситуации на выборах в Приморье.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Кожемяко, который был назначен врио главы Приморья, заявил, что считает «не очень хорошей» ситуацию на выборах в Приморье. На это Путин возразил ему.
«Почему нехорошая? Нормальная ситуация», — возразил Путин.
Результаты выборов главы региона в Приморье признали недействительными из-за многочисленных нарушений.
Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов.