Путин назвал нормальной ситуацию с выборами в Приморье

Президент России Владимир Путин в беседе с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко возразил ему на тему ситуации на выборах в Приморье.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Кожемяко, который был назначен врио главы Приморья, заявил, что считает «не очень хорошей» ситуацию на выборах в Приморье. На это Путин возразил ему.

«Почему нехорошая? Нормальная ситуация», — возразил Путин.

Результаты выборов главы региона в Приморье признали недействительными из-за многочисленных нарушений.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов.