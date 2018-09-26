Гражданина Китая задержали в США по подозрению в шпионаже

По подозрениям схожим с теми, что стали причиной ареста Марии Бутиной, в США задержали и гражданина Китая.

В Министерстве юстиций Соединенных Штатов сообщили сегодня, что он действовал как иностранный агент и не поставил об этом в известность компетентные органы. Известно, что задержанному 27 лет. По данным американских спецслужб, мужчина работал под непосредственным руководством высокопоставленного офицера китайской разведки и должен был получить данные на восемь инженеров и ученых, работающих в США для их вербовки.

По предъявленным гражданину Китая обвинениям, законами штатов предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.