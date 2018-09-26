Детский сад – Лавров об обвинениях Мэй в адрес России о применении химоружия в Солсбери

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Звезде» прокомментировал обвинения британского премьера Терезы Мэй в адрес России в применении химоружия в Солсбери.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, своими бездоказательными обвинениями Британия подрывает действие сразу четырех конвенций.

«Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть стопроцентные доказательства. Но они их никому не предъявляют. И они нарушают положения как минимум трех, а то и четырех конвенций. И двусторонних российско-британских, и многосторонних. Они говорят нам, «Сознайтесь, что вы натворили, и пообещайте, что больше так делать не будете». Ну это же детский сад», - сказал в интервью «Звезде» Сергей Лавров.

В ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке премьер Великобритании Тереза Мэй в очередной раз обвинила Россию в применении химоружия в Солсбери.

Она призвала международное сообщество следить за режимом нераспространения и призвала разработать нормы, ограничивающие распространение новых опасных технологий.