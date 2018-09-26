Трамп обвинил КНР в попытках вмешаться в выборы в Конгресс США

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытках вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, сообщило РИА Новости.

По словам американского лидера, Китай не хочет, чтобы он победил, так как Трамп – первый президент, который создает трудности Китаю в сфере торговли.

Он подчеркнул, что Вашингтон в торговой войне превосходит Пекин «на каждом уровне».

Ранее Китай отказался от торговых переговоров с США после объявления Вашингтоном дополнительных пошлин на товары, которые Трамп ввел 18 сентября. Размер сбора составляет 10%. Решение распространилось на продукцию совокупной стоимостью свыше 200 миллиардов долларов и вступает в силу 24 сентября, а с января 2019 года размер пошлин составит 25%.