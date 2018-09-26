Опубликовано видео с заходящим в российскую переговорную с Лавровым Порошенко

Опубликовано видео заходящего в переговорную России на Генассамблее ООН украинского президента Петра Порошенко. Кадры были показаны в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия-1» и опубликовано агентством Ruptly.

На видео Порошенко высказывается в адрес российских журналистов в негативном ключе, заявляя, что это «фейк-ньюс».

«Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы — фейк ньюс и распространяете дезинформацию», - сказал Порошенко в камеру.

После этого Порошенко зашел в комнату с Сергеем Лавровым. Через несколько минут украинский президент молча вышел и проследовал в зал заседаний.

Сергей Лавров, комментируя конфуз Порошенко, с юмором отметил, что он, «наверное, с туалетом перепутал».