США сократят число ПРО на Ближнем Востоке

США планируют в октябре вернуть на территорию страны четыре системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, которые раньше защищали воздушное пространство Иордании, Кувейта и Бахрейна. Об этом со ссылкой на представителей минобороны США сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что этот шаг свидетельствует об активизации администрацией Дональда Трампа усилий по повышению противовоздушных оборонных возможностей страны в условиях возросшей военной угрозы со стороны России и Китая. Однако, такая мера в то же время и ставит Вашингтон в неловкое положение, так как ведет к ослаблению аналогичных возможностей американских союзников на Ближнем Востоке.

В статье говорится, что переброска этих систем с Ближнего Востока является свидетельством нового фокусирования Пентагона на угрозах со стороны России и Китая и дистанцирования от затянувшихся конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане. По данным газеты, две системы Patriot, будут вывезены из Кувейта. Еще по одной доставят из Иордании и Бахрейна. Источники журнала подчеркивают, что в данный момент Пентагон не планирует заменить выводимые батареи, которые возвращаются в США для ремонта и модернизации. В статье приводятся мнения представителей американского оборонного ведомства, которые полагают, что этот шаг ведет к ослаблению ПРО, все еще обеспечиваемой в ближневосточном регионе остающимися там системами Patriot.

Газета заключила, что вывод четырех систем осуществляется на фоне активизации Белым домом его риторики против Ирана и дальнейшего осложнения боевой обстановки в Сирии.