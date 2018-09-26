Путин назначил врио главы Кабардино-Балкарии

Путин принял отставку главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова. Российский лидер предложил Казбеку Кокову из администрации главы государства стать врио главы республики.

Российский лидер отметил, что Казбек Коков работал на разных должностях, был замминистра, потом депутатом. Последние несколько он работает в администрации президента России.

Президент вспомнил отца Казбека Кокова, который был главой республики с 1992 по 2005 год и отметил, что его семья связана с республикой теснейшим образом.

Ранее глава Кабардино-Балкарии попросил перевести его на работу в Москву.