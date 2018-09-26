В Забайкальском крае уборщица под видом фельдшера лечила людей

Целое село в Забайкальском крае, пусть и небольшое, несколько недель лечила уборщица местного медицинского пункта Татьяна Глотова. Люди были уверены, что она фельдшер. Женщина делала перевязки, уколы и выписывала препараты, не имея при этом образования. Когда обман вскрылся, пациенты пожаловались в прокуратуру. Креативное решение кадровых проблем от больницы Забайкалья.

По штатному расписанию женщина является уборщицей. Просто фельдшер ушел в отпуск, а замену из районной больницы не прислали. Тогда руководство попросило Татьяну поработать вместо него.

Главный врач Дульдургинской ЦРБ Цыдып Жамсараев виновным себя не признает, так же как и его заместитель Нина Дондокова. По данным прокуратуры, именно она отдала распоряжение сотруднице техперсонала переквалифицироваться в фельдшера.

Самое удивительное, что работа лекаря-уборщицы местных жителей устраивала. Отсутствие диплома о медицинском образовании компенсировалось своевременным оказанием помощи. Ведь в селе проживает больше 200 человек, у которых нет ни интернета, ни мобильной связи, а до райцентра больше часа езды.

Жалобу в прокуратуру подала одна из пациенток уборщицы. Причем, уже после того, как Татьяна сделала ей инъекцию. Но не потому, что лечение ей не понравилось, ее возмутила сама ситуация. Теперь руководство ЦРБ будет привлечено к ответственности.

Татьяна уже пришла в прокуратуру с повинной. Она призналась, что действовала незаконно, но лишь из страха потерять работу и за жизнь односельчан.