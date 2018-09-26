РФ предостерегает Запад от новых ударов по Сирии под надуманными предлогами - Лавров

Россия предостерегает Запад от новых ударов по Сирии под надуманными предлогами. Также Россия предостерегает от попыток провести провокации с использованием биологического оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН.

Лавров назвал тревожной ситуацию, которая сложилась в вопросах химического разоружения, так как Запад постоянно стремится обвинить власти Сирии в использовании запрещенных химических веществ.

«Мы предостерегаем от новых ударов по территории САР под очередным инсценированным предлогом», — сказал Лавров, на заседании Совбеза ООН.

По словам Лаврова, такие действия Запада были бы грубым нарушением устава ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что правительство Сирии уничтожило весь свой арсенал химического оружия, а у террористов, при этом, есть боевые отравляющие вещества.