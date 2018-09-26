Президент России Владимир Путин заявил об отставке главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова. Коков переходит на другую работу в Москву, сообщает пресс-служба российского президента.

В среду президент России произвел сразу несколько кадровых перестановок среди глав регионов.

Путин назначил Сергея Морозова врио губернатора Астраханской области, Казбека Кокова - врио главы Кабардино-Балкарии, а губернатору Сахалинской области предложил занять пост врио главы Приморья.