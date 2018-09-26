ФСБ передала в Русский музей картины Саврасова и жены Репина

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в собрание Государственного Русского музея картину «Зимний пейзаж» художника Алексея Саврасова и альбом с рисунками жены живописца Ивана Шишкина Ольги Лагоды, которые были изъяты в марте прошлого года при попытке незаконной перевозки из России в Китай. Церемония состоялась в Михайловском дворце.

Директор музея Владимир Гусев отметил, что в его учреждении очень мало картин позднего периода творчества Саврасова, а графическая коллекция художницы Лагоды вырастет в два раза.

По словам ведущего научного сотрудника музея Сергея Кривонденченкова, были проведены комплексные исследования, которые подтвердили оригинальность и подлинность произведения. Он отметил, что на принадлежность работы кисти Саврасова также указывают оригинальная подпись, датировка и использование вертикального холста, что является одной из черт позднего творчества художника.

Картина «Зимний пейзаж» была написана в 1894 году. Она относится к числу малоизвестных работ позднего Саврасова. Эксперты считают, что это произведение является собирательным образом его романтических представлений о природе.