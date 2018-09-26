В ОАЭ показали самые дорогие в мире туфли

Семнадцать миллионов долларов - именно столько стоит самая дорогая в мире пара туфель. Цена вполне оправданна - ведь они сделаны из золота и инкрустированы бриллиантами. Купить такую вряд ли удастся, а вот полюбоваться можно, если отправиться в Объединенные Арабские Эмираты.

С сегодняшнего дня в Дубае в фешенебельном отеле Burj Al Arab выставили на показ коллекцию дизайнерской обуви. Создавалась она совместно с крупными ювелирными компаниями. И работу ее мастера проделали соответствующую - ювелирную. Самые дорогие туфли - это лодочки, полностью покрытые золотом, на высоком каблуке-шпильке. По краю они украшены рядом небольших бриллиантов, а в центре красуется камень в 15 карат.

Есть и пары подешевле, но красотой не уступают. Например, туфли с бриллиантово-рубиновой подвеской на ленте или босоножки с нежными декоративными розами, украшенные бриллиантами и жемчугом. Их стоимость - до 30 тысяч долларов.