Путин одобрил решение Кожемяко принять участие в выборах главы Приморского края

Президент России Владимир Путин одобрил решение главы Сахалинской области Олега Кожемяко принять участие в выборах губернатора Приморского края, о котором тот рассказал во время их рабочей встречи.

Кроме того, Путин готов назначить Кожемяко врио главы Приморского края, так как Андрей Тарасенко, ранее занимавший эту должность, попросился на другую работу.

По словам российского лидера, Приморье - очень важный регион, который не может оставаться без руководства.Он пояснил, что по этой причине нужно будет принимать административные решения, савязанные и с руководством Сахалинской области, и с руководством Приморского края.

В свою очередь, Кожемяко выразил готовность вступить в новую должность.