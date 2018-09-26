Россия заинтересована в скором преодолении конфликта в Сирии - Медведев

Россия заинтересована в скором преодолении конфликта в Сирии. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Ответственность за развитие событий в Сирии должны нести и Дамаск, и ряд других стран, принимающих участие в решении конфликта, не только Россия», - сказал Медведев.

В среду премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Хельсинки с однодневным рабочим визитом. Председатель правительства РФ проведет переговоры с финским коллегой Юхой Сипиля.