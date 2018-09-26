Собор будет восхвалять защитников Отечества - Игорь Угольников о строительстве главного храма ВС РФ

Главный храм Вооруженных Сил РФ, строительство которого ведется в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот», призван объединить понятия веры, армии и общества. Инициатива возведения храмового комплекса, аналогов которому в мире не существует, принадлежит министру обороны Сергею Шойгу.

Проект предусматривает строительство собора и помещений музейно-выставочного комплекса, объединенных в едином русско-византийском стиле. Все работы будут вестись на добровольные пожертвования граждан.

Первых прихожан и посетителей храм встретит во время юбилейных торжеств по случаю Победы в Великой Отечественной войне.

Идею Шойгу называют своевременной и поддерживают многие публичные личности. Это музыканты, политики и сами военные. Не остались в стороне актеры, режиссеры и общественники. Свое одобрение высказал и заслуженный артист Российской Федерации Игорь Угольников.

«Я, как и многие здравомыслящие люди, хотел бы поддержать инициативу главы Министерства обороны Сергея Шойгу о создании главного храма Вооруженных Сил РФ. Считаю эту идею очень своевременной, и мне кажется, что этот храм в первую очередь должен служить памятью о защитниках Отечества, наших предках, которые не дожили до сегодняшнего дня. Этот храм должен восхвалять нынешних защитников России и будущих воинов, которым еще только предстоит служить в армии. Мне кажется, что, вложив частичку себя, своих возможностей в строительство этого храма, мы вместе будем чувствовать его своим, общим, народным. Поддерживаю эту идею и хочу, чтобы храм засиял для всех нас и наших солдат и офицеров», - заверил Угольников.

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