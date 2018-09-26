Полицейские изъяли 14 тонн красной икры на Камчатке

Полицейские провели сразу несколько операций, в ходе которых было изъято около 14 тонн нелегальной красной икры.

Самый большой склад, где хранилось восемь тонн контрафакта, обнаружили во дворе частного дома. Его владельцем оказался житель Петропавловска-Камчатского. Деликатес он хранил в контейнерах и, видимо, уже подготовил к продаже. Самого мужчину задержали на пути к торговым точкам. В своем грузовике он вез примерно 300 килограммов икры. Также на трассе сотрудники ГИБДД задержали целый кортеж из автомобилей с нелегальным грузом, который водители попытались скрыть.

«Продукция общим весом более тонны была спрятана под обшивкой машин», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Еще два незаконных цеха по переработке рыбы оперативники обнаружили в Усть-Большерецком районе. Оттуда изъяли пять тонн красной икры. Вся продукция была без документов и маркировок.

В настоящий момент полицейские подсчитывают общую сумму ущерба государству.