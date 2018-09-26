Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп по прибытии в штаб-квартиру ООН заявил, что с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но дата встречи еще не определена.

В то же время помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что подготовка встречи российского и американского президентов пока не ведется.

В Нью-Йорке проходит 73-я сессия Генассамблеи ООН. Накануне в кабинете российского постпредства при ООН глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, а также с высоким представителем ЕС по внешней и оборонной политике Федерикой Могерини.

В пятницу Лавров выступит перед Генассамблеей ООН с трибуны.