Москалькова пообещала отцу Бутиной обратиться к властям США

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с отцом задержанной в США россиянки Марии Бутиной пообещала добиваться освобождения его дочери.

Омбудсмен заявила, что будет обращаться к мировому сообществу и США с требованием прекратить незаконное преследование россиянки. Москалькова рассчитывает на соблюдение американскими властями международных норм по содержанию и освобождению Марии.

Гражданка России более месяца провела в изоляторе, который ей разрешалось покидать лишь для телефонных переговоров с часу до трех ночи. Фактически она была лишена полноценного сна. И лишь недавно ее перевели на общий режим содержания - с прогулками, возможностью пользоваться спортзалом и общаться с окружающими людьми. Москалькова назвала это завершением лишь первого этапа борьбы за полное освобождение Бутиной и пообещала сделать все возможное для ее скорейшего возвращения на родину.

Ранее «Звезда» сообщала, что отец Марии Бутиной Валерий рассказал, чем его дочь планировала заниматься в США.

Россиянка Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля и с тех пор содержится в тюрьме. Ей инкриминируют участие в заговоре и шпионаже. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения в адрес россиянки сфабрикованными.