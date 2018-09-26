Путин сообщил о решении назначить нового главу Астраханской области
Пост губернатора Астраханской области займет Сергей Морозов.
Фото: Владимир Сергеев, РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что глава Астраханской области Александр Жилкин перешел на другое место работы.
По словам президента, Жилкин сам обратился к нему с просьбой перевести его на другую должность.
Пост губернатора Астраханской области был предложен Сергею Морозову, который до назначения на новую должность был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России, а еще раньше - помощником министра обороны Российской Федерации.
Путин отметил, что на этих должностях Морозов продемонстрировал хорошие результаты и ответственное отношение к делу.
В свою очередь, Морозов выразил готовность приступить к работе в новом качестве.