Путин сообщил о решении назначить нового главу Астраханской области

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Астраханской области Александр Жилкин перешел на другое место работы.

По словам президента, Жилкин сам обратился к нему с просьбой перевести его на другую должность.

Пост губернатора Астраханской области был предложен Сергею Морозову, который до назначения на новую должность был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России, а еще раньше - помощником министра обороны Российской Федерации.

Путин отметил, что на этих должностях Морозов продемонстрировал хорошие результаты и ответственное отношение к делу.

В свою очередь, Морозов выразил готовность приступить к работе в новом качестве.