Трамп заявил, что Израиль агрессивно действует в области обороны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль агрессивно ведет себя в области обороны.

При этом Трамп отметил, что Америка поддерживает «решительные действия» Израиля, так как «у него нет другого выбора». Об этом он сказал на переговорах с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Американский лидер добавил, что Ближний Восток - очень сложная часть мира.

Через два дня после крушения российского военного самолета Ил-20 президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «очень печальным» событием и «не очень хорошей ситуацией».

Самолет Ил-20 ВКС РФ был сбит 17 сентября зенитной ракетой сирийской ПВО. Погибли 15 российских военнослужащих. В Минобороны РФ подчеркнули, что Израиль наносил удар, целенаправленно прикрываясь российским самолетом.