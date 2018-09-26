Около полутора миллионов сирийцев вернулись на родину

Почти полтора миллиона сирийцев вернулись в свои дома. Около 250 тысяч человек возвратились из-за рубежа, а остальные укрывались от боевиков в разных регионах Сирии. Об этом сообщил представитель Российского межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию генерал-майор Евгений Ильин.

«Из них более 1 234 000 внутренне перемещенных лиц и более 244 000 беженцев из-за рубежа», - заявил Ильин на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии.

По его словам, только за неделю в родные места вернулись 3158 беженцев, в том числе 494 - с территорий иностранных государств.

В Минобороны России уточнили, что в ближайшее время заработает пункт пропуска на границе с Иорданией.