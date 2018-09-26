Главы Чечни и Ингушетии договорились об административной границе

Главы Чечни и Ингушетии обменялись равноценными нежилыми территориями, закрыв таким образом вопрос об административной границе между республиками. Соответствующее соглашение подписано сегодня, сообщает ТАСС. Предыдущий вариант договора от 1991 года был плохо проработан, что привело к напряженности в отношениях двух субъектов РФ.

Стороны договорились, что Ингушетия получит в свое распоряжение часть Надтеречного района Чечни. На картах эта местность обозначена как горы, поросшие лесом. Чечне отойдет местность на границе с Малгобекским районом.

Особенностью договора, о котором журналистам рассказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, является то, что физической передачи земель не будет. Она не коснется населения. Все передаваемые территории относятся к сельхозугодьям.

Попытки решить спорные вопросы предпринимались и ранее. Двадцать пять лет назад главы республик подписали договор, согласно которому большая часть Сунженского района оставалась в составе Ингушетии. Исключение составляли поселок Серноводск и станица Ассиновская.