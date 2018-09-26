Путин получает всю необходимую информацию о ситуации в Ингушетии - Песков

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин получает всю информацию о ситуации в Ингушетии, где «есть определенная внутренняя напряженность». Так он ответил на вопрос журналистов об осведомленности Путина о ситуации в Сунженском районе Ингушетии.

Споры о границе между Чечней и Ингушетией возникли в начале 1990-х годов. Тогда две республики, которые ранее входили в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году между главами Чечни и Ингушетии был подписан договор, согласно которому Сунженский район, исключая населенные пункты Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии.

Нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров в 2012 году организовал комиссию, которая должна была уточнять и согласовывать административные границы между республиками. Кадыров в начале сентября текущего года подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.