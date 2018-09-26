Одинокий космический путешественник: ученые рассказали, откуда мог прилететь межзвездый астероид
Ученые из Института астрономии общества Макса Планка выяснили, что свое путешествие межзвездный астероида Оумуамуа начал более миллиона лет назад. Установили даже примерную «родину» космического тела - ей может быть одна из четырех систем, где в центре находится карликовая звезда.
Этот астероид стал первым за всю историю наблюдений, кто «посетил» нашу Солнечную систему. Он пролетел мимо Солнца и начал удаляться. Исследователи вычислили примерную скорость и траекторию движения Оумуамуа. Все это позволило предположить, что астероид мог прибыть из созвездия Лиры. Но пока это лишь предположения, ведь астрономам не удалось зафиксировать траекторию движения Оумуамуа в тот момент, когда он «ворвался» в нашу систему.
Сейчас исходя из данных, полученных с наземных и космических телескопов, удалось установить, что при подлете к Солнцу небесное тело дополнительно ускорилось. Специалисты предполагают, что Оумуамуа имеет некоторое сходство с кометами - ледяными телами. При достаточном нагревании солнечным светом с их поверхности испаряется лед и выделяется газ. Именно это придает им ускорение. Об этом сообщил телеканал RT.
Телескопы впервые зафиксировали астероид в октябре 2017 года. В декабре того же года исследователи из Королевского университета Белфаста предположили, что под коркой льда могут обитать микроорганизмы.