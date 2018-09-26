Ходатайство задержанного россиянина об освобождении отклонили в Норвегии

Апелляционный суд Богартинга в Осло отклонил ходатайство задержанного россиянина Михаила Бочкарева об освобождении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NRK.

Согласно решению суда мужчина должен оставаться в предварительном заключении две недели с контролем переписки и посещений. В Норвегии решили, что в случае освобождения россиянин может покинуть страну или уничтожить доказательства вины. Кроме того, у суда есть сомнения в том, что Бочкарев действовал в одиночку.

Министерство иностранных дел России заявило, что задержанный сотрудник аппарата СФ Михаил Бочкарев посетил Норвегию для участия в мероприятиях по линии Совета Европы. В таких встречах он участвует с 2009 года. По словам ведомства, норвежская сторона сама пригласила его на международный семинар.

Посольство России в Норвегии следит за ситуацией. В здание российского внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве был вызван посол Норвегии, где ему был заявлен решительный протест.

Ранее стало известно, что россиянина Михаила Бочкарева задержали в Норвегии по подозрению в шпионаже. По словам норвежских спецслужб, мужчина мог собирать в Осло информацию о парламенте страны через беспроводные сети. Бочкарев все обвинения в свой адрес отрицает.