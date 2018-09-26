В СК прокомментировали информацию о задержании брата экс-главы Дагестана Абдулатипова
Как сообщает ведомство, задержание связано с расследованием дела о взятках в Главном бюро медико-социальной экспертизы Дагестана.
Фото: Patrick Seeger dpa, Globallookpress
Депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Об этом сообщает СК РФ.
Задержание связано с расследованием дела о взятках в Главном бюро медико-социальной экспертизы Дагестана. По предварительным данным, бюро выдавало за взятки удостоверения инвалидности гражданам Дагестана.
В кабинете депутата проходят обыски. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время Абдулатипова доставят на допрос.