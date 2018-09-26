Момент мощного взрыва на АЗС в Чечне попал на видео

В селе Гехи в Чеченской Республике прогремел мощный взрыв на автозаправке. На видео, опубликованном в Сети очевидцами, зафиксирован момент взрыва.

На кадрах видно, что сильный огонь охватил заправку, а через несколько секунд прогремел взрыв.

В результате пожара и взрыва никто не пострадал.

По предварительным данным, взрыву мог предшествовать пожар, площадь которого составила 900 квадратных метров.