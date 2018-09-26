В России появился новый мобильный оператор

С 26 сентября Сбербанк запустил своего мобильного оператора в индустриальный режим под новым брендом «СберМобайл». Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя российского банка Лев Хасис.

«...Переводим его из временного бренда, который мы использовали в период тестирования, в постоянный - "СберОнлайн"», - рассказал он.

Он пояснил, что стабильность связи будет обеспечиваться благодаря сети Tele2, а также развиваемой «СберМобайлом» технологии бесшовной среды общения. Хасис отметил, что банк надеется на сотрудничество и с другими операторами в плане предоставления инфраструктуры.

По словам генерального директора Tele2 Сергея Эмдина, запуск «СберМобайла» в сети Tele2 позволит банку предложить клиентам сложный персонифицированный продукт с дополнительной ценностью. Сбербанк может объединять финансовые и телеком-услуги, делать кросс-предложения и связывать их со своими программами лояльности и онлайн-сервисами.

Услуги «СберМобайла» с сегодняшнего дня доступны для четырех субъектов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. До конца текущего года к мобильному виртуальному оператору присоединятся Тульская, Тверская, Брянская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Костромская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская и Орловская области.

Абоненты «СберМобайла» смогут самостоятельно настроить тариф под свои требования, выбрав необходимый объем мобильного Интернета, безлимитных мобильных приложений и минут разговора. Минимальный пакет услуг - 200 рублей за 150 минут разговора, три гигабайта Интернета и 50 СМС-сообщений. Кроме того, пользователи оператора имеют возможность уменьшить стоимость услуг до нуля при использовании банковских и небанковских сервисов экосистемы Сбербанка и оплате услуг связи бонусами программы лояльности Сбербанка. Подключиться к сотовому оператору можно в любом отделении Сбербанка или на сайте «СберМобайла».