Треть россиян провели отпуск дома

Треть россиян (32%) провели летний отпуск дома. Почти такое же процентное соотношение в начале сезона свидетельствовало, что люди предпочитают подобное времяпрепровождение. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции «Итоги лета - 2018».

Примерно каждый четвертый россиянин отдыхал на даче.

«Хотя, согласно опросу, на даче хотел бы отдыхать каждый третий из числа опрошенных», - приводит слова главы ВЦИОМ РИА Новости.

Отпуск за границей провели всего 6% опрошенных, а на курорты Крыма этим летом отправились 3% респондентов.

Всего в опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.