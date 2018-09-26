Иранский дипломат пригрозил Дональду Трампу изоляцией на заседании СБ ООН

На заседании Совета Безопасности ООН по вопросам ядерной программы Ирана США окажутся в изоляции. Уверенность в этом выразил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает информагентство Mehr.

«Нам сообщили, что все европейские члены Совета Безопасности намерены поддержать ядерную сделку и подчеркивают необходимость сохранения приверженности к ее осуществлению», - заявил Аракчи.

Дипломат отметил, что если США пожелают вернуться к диалогу, то это произойдет на условиях иранской стороны. Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила о выполнении всех условий договора участниками ядерной сделки.