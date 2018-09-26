Отец Бутиной рассказал, чем она занималась в США

Отец арестованной в США по обвинению в шпионаже россиянки Марии Бутиной сообщил, чем планировала заниматься в США его дочь.

Как рассказал Валерий Бутин на встрече с уполномоченный по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, Мария планировала учиться в Штатах.

«Она имела желание получить образование, обращалась в семь университетов, подала документы и в один из них была принята», - сказал он журналистам.

Москалькова пообещала отцу Бутиной, что продолжит добиваться ее освобождения. Омбудсмен заверила, что будет обращаться к американским властям США с призывом к освобождению.

«Я буду обращаться к властям Соединенных Штатов Америки с надеждой на понимание и соблюдение международных норм и по содержанию ее сегодня, и по освобождению», - сообщила Москалькова.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля. Власти страны подозревают ее в сотрудничестве с российской разведкой и работе иностранным агентом без регистрации. Сама Бутина заявляет о своей невиновности. Россиянке грозит до 15 лет лишения свободы.