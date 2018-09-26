Матвиенко назвала маразмом новые антироссийские санкции

В санкционной войне с Россией США дошли до маразма. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она прокомментировала очередное решение Вашингтона о внесении в черный список 12 российских компаний, сообщает RT.

«Формулировки по ряду компаний: "за оказание поддержки ВМФ России". Следующая формулировка: "за поддержку российской аэрокосмической отрасли". Это производственная деятельность предприятий», - возмущается Матвиенко.

Поведение властей США в этом отношении настораживает, уточнила политик. Ранее стало известно об очередном витке санкционного противостояния.