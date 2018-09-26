Это просто неуверенность в себе - психолог рассказал о готовых стоять сутками в очереди фанатах iPhone

Российский психолог Аннета Орлова рассказала о самых ярых фанатах iPhone, стоящих в очередях по несколько дней.

По мнению специалиста, люди, которые жертвуют несколькими днями своей жизни ради покупки телефона, являются отдельной прослойкой общества, которой просто необходимо самоутверждение.

«Все мы в той или иной степени подвержены моде, потому что живем в цивилизации потребления. И нас постоянно инициируют для того, чтобы мы потребляли все больше и больше. В этом смысле все эти модные гаджеты обесцениваются морально. Буквально один за другим выходят новые марки, и у людей возникает потребность вновь и вновь приобретать свежие и популярные модели. Есть особая категория людей, которые считают себя трендсеттерами, и все самое лучшее и новое они обязательно должны приобрести в первых рядах. Получить iPhone из первой партии - это попытка доказать самому себе, что "я этого достоин" и "я лучше других". Это основная потребность, которая движет такими людьми. Самоутверждение, другими словами. Это просто неуверенность в себе», - рассказала сайту «Звезды» психолог.

Ранее стало известно, что после старта предзаказа на новые модели «яблочных» смартфонов 21 сентября в Сети стали появляться объявления о продаже мест в очереди за гаджетами, причем самое дорогое предложение оценивалось в 450 тысяч рублей, а занять место в первой десятке можно было за 270 тысяч рублей.