Песков заявил об отсутствии компромисса по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о компромиссе по теме развертывания миротворцев ООН в Донбассе преждевременно, поскольку «по-прежнему знаков вопросов больше». Об этом он сообщил журналистам в среду.

«Никакого компромисса по вопросу развертывания миротворческой миссии в Донбассе нет», - сказал Песков.

По его словам, миротворческую миссию для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предложил президент России Владимир Путин, но до сих пор по этой теме остается много вопросов.

Журналисты спросили, о чем именно идет речь: о линии соприкосновения или обо всей территории ОРДЛО? Песков ответил, что нельзя разворачивать какой-то контингент без согласия сторон.

Он отметил, что с этим надо тщательно разобраться.