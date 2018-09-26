Правительство России одобрило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ

Индексация тарифов за услуги ЖКХ в 2019 году будет проводиться в два этапа. Такое предложение Минэкономразвития поддержало правительство России. Об этом решении сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

Происходить индексация будет следующим образом: 1,7% - с начала года и 2,4% - с середины года.

Повышение тарифов будет проведено с учетом прогноза по инфляции.