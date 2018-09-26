СМИ сообщили о задержании в Махачкале брата экс-главы Дагестана Абдулатипова
Сейчас депутат Народного собрания Дагестана, предположительно, находится в республиканском управлении ФСБ.
Фото: Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД / Народное Собрание РД
Брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб задержан в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Он задержан и доставлен в республиканское УФСБ», - отметил источник.
Причины задержания пока не называются.
Между тем в СК не подтвердили информацию о задержании Абдулатипова.