СМИ сообщили о задержании в Махачкале брата экс-главы Дагестана Абдулатипова

Брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб задержан в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Он задержан и доставлен в республиканское УФСБ», - отметил источник.

Причины задержания пока не называются.

Между тем в СК не подтвердили информацию о задержании Абдулатипова.