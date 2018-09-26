Задержанный в Осло сотрудник СФ будет освобожден в ближайшее время - Матвиенко

Для скорейшего освобождения задержанного в аэропорту Осло сотрудника аппарата Совета Федерации делается все возможное, и конфликт будет улажен в ближайшее время. С таким заявлением выступила председатель СФ Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, вице-спикер Илья Умаханов пообещал обеспечить законные интересы и права россиянина.

«Сейчас Михаил Бочкарев решением суда в Норвегии задержан на две недели. Все происходящее очень похоже на провокацию. Конечно, мы не оставим это без внимания», - заявил Умаханов.

Политик добавил, что необдуманные действия норвежской стороны рушат основы межпарламентского взаимодействия, а само задержание Бочкарева, прибывшего в составе официальной делегации, ничем не обосновано.

Задержанный сотрудник аппарата СФ отправился в Норвегию для участия в мероприятиях по линии Совета Европы. В подобных встречах Бочкарев участвует с 2009 года. Норвежская сторона сама пригласила его на международный семинар, отметили в российском МИД.

Посольство России в Норвегии контролирует ситуацию. На Смоленскую площадь вызван посол этой страны, где ему заявлен решительный протест.