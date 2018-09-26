В Кремле прокомментировали сообщения израильских СМИ об отказе Москвы принимать главу Минобороны Израиля

В Кремле опровергли информацию о том, что Москва якобы отказалась принимать премьера или главу Минобороны Израиля по теме крушения российского самолета Ил-20. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее издание Haaretz со ссылкой на источник сообщила, что Москва якобы отвергла предложения Израиля направить в страну политиков для урегулирования ситуации после инцидента с Ил-20.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о встрече военных двух стран для обсуждения сложившейся ситуации.

24 сентября по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. В телефонном разговоре Путин отметил, что Россия намерена укреплять сирийскую ПВО для защиты своих военнослужащих.

Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. В результате крушения погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны России заявили, что самолет был сбит ракетой сирийского ЗРК С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским истребителям F-16, которые атаковали объектыт в Латакии. В Минобороны подчеркнули, что самолеты ВВС Израиля фактически прикрылись российским Ил-20 и несут ответственность за его крушение.