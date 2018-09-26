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Ольга Бузова может стать фигуранткой уголовного дела о мошенничестве

Ян Брацкий
14:30 26.09.2018
Сумма возможного ущерба исчисляется десятками тысяч рублей.
Ольга Бузова может стать фигуранткой уголовного дела о мошенничестве
Фото: Ольга Бузова, ВКонтакте

Блогеры со всей страны ополчились на Ольгу Бузову. Певицу заподозрили в мошенничестве и намерены судиться с ней. Причиной стал розыгрыш автомобиля марки Mercedes, в поддержку организаторов которого Бузова выступила в Сети, сообщает телеканал «360».

Вслед за скандальной звездой реалити-шоу к проекту присоединились спонсоры, которые теперь уверены, что их обманули. Одна из них - блогер Анна Гущина. Недовольство она выразила на своей странице в Instagram.

«Я стала спонсором, увидела рекламу у Ольги Бузовой в аккаунте, заплатила деньги. Подписчики сообщили, что аккаунты организаторов заблокированы. Спонсоры начали обращаться к ним, просить вернуть деньги. Те утверждают, что не согласовали с Ольгой дополнительную рекламу», - пожаловалась Гущина.

Позже спонсорам предложили ехать за деньгами в Йошкар-Олу, где якобы находятся организаторы конкурса. Связаться с ими невозможно, так как все указанные в рекламе телефонные номера заблокированы. Незадачливые участники объединились в Сети и стали общаться между собой. Как оказалось, некоторые выложили значительные суммы для участия в проекте.

«У одного молодого человека выудили 30 тысяч, у кого-то вообще 60 тысяч. Кто-то заплатил 100 тысяч рублей. Такое ощущение, что при выборе спонсоров они оценивали платежеспособность по профилю. Заходили в соцсети и смотрели, сможешь ты заплатить определенную сумму или нет», - возмущается Анна.

По разным данным, в списке пострадавших оказались около 100 человек. Все они возмущены действиями Ольги Бузовой, на страницах которой в соцсетях были размещены условия участия в розыгрыше. Теперь ее считают соучастницей преступления и намерены в суде взыскать с артистки компенсацию. В этом случае интересы Бузовой будут представлять юристы Екатерины Гордон.

«Вина, если это мошенническая схема, будет лежать на Ольге, безусловно. Она как публичный человек анонсировала конкурс. Нужно дождаться 29-го числа, когда кто-то должен будет получить Mercedes. Если победителя не будет, то мы обратимся в правоохранительные органы», - заявила Гордон.

На фоне громкого скандала сама Ольга Бузова заблокировала доступ к своим страницам в социальных сетях.

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