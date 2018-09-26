В России вступил в силу закон о блокировке подозрительных операций по карте

Вступил в силу закон, разрешающий банкам блокировать подозрительные операции, чтобы защитить клиентов от хищения средств с карт. Теперь для проведения операции кредитные учреждения должны будут запрашивать подтверждение собственника карты.

Схема проста: если банк сомневается в том, что операцию проводит хозяин карты, то он ее блокирует и представители учреждения должны будут в течение двух дней дозвониться до клиента. Если дозвониться не удастся, то через два дня операция будет проведена, а блокировка снята. Об этом рассказал сайт «Комсомольской правды».

Для юридических лиц срок блокировки будет увеличен. А средства представители юрлиц смогут вернуть даже после несанкционированного списания.