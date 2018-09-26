Откуда в России сирийская грусть

Трехлетие начала российской операции в Сирии мы отмечаем с горечью в душе. В результате трагических событий накануне очередной отсечки нашего присутствия на Ближнем Востоке погибли 15 военнослужащих. Всего с 2015 года домой из Сирии не вернулись более 100 солдат и офицеров Вооруженных Сил РФ. Война не бывает без потерь.

Однако за эти три года благодаря героическим действиям наших бойцов уровень престижа службы и гордости за человека в форме поднялся на историческую высоту. Хотя в сентябре 2015-го будущие успехи нашей армии были не столь очевидны.

К моменту первых ударов ВКС России я уже неделю находился в Дамаске, с ужасом наблюдая за тем, как угасала жизнь некогда бурной и веселой столицы. Весь город был изрезан белыми швами бетонных блоков с множеством контрольных постов. Однако здесь не было привычных шумных пробок, а отчаяние стало осязаемым. В сентябре 2015-го все было иначе. Боевики «Исламского государства» (запрещено в России) уже практически входили в город. А до линии фронта из центра города можно было доехать на такси... за пять минут. И я отлично помню тот скептицизм, с которым западная пресса оценивала начало российской операции.

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