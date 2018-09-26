Госдума приняла во втором чтении проект о пенсионных изменениях

Госдума в среду, 26 сентября, одобрила во втором чтении проект о совершенствовании пенсионной системы с учетом президентских поправок.

Днем ранее ГД РФ приняла в окончательном чтении президентский законопроект о наказании за отказ принимать на работу лиц предпенсионного возраста или за их необоснованное увольнение.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин в своем телеобращении заявил, что пенсионный возраст надо повышать постепенно, чтобы дать людям возможность адаптироваться к изменениям пенсионной системы в стране.